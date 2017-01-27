Beşiktaş’ta Atiba Hutchison sakatlandı

Sabahki idmanda sakatlanan Atiba Hutchinson'un tedavisine başlandı. Başarılı futbolcu ligdeki Konyaspor deplasmanında oynayamayacak. Fenerbahçe derbisi ise şüpheli...

Beşiktaş’ta bu sabah idmanda sakatlanan Atiba Hutchinson, Süper Lig’deki Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sol dizinde gerilme tespit edilen Kanadalı oyuncu, takımını Konyaspor mücadelesinde yalnız bırakacak. Öte yandan Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu’nun da tedavisine başlandı.

Beşiktaş şu açıklamayı yaptı:

Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu’nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson’un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.