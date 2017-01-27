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BURSASPOR
29 Ocak 2017 15:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
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Bursaspor taktik çalıştı

Teknik direktör arayışlarına devam eden Bursaspor, zorlu Başakşehir maçının taktik çalışmalarını antrenör Tunahan Akdoğan yönetiminde sürdürdü.
18:0427 Ocak 2017
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Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor akşam üzeri yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını antrenör Tunahan Akdoğan nezaretinde gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım yaklaşık 1.5 saat çalıştı. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışması ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümde geniş alanda taktik çalışma yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra İstanbul’a giderek kamp yapacağı otele yerleşecek.

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