Dursun Özbek parayı kırdıracak

AMK Florya ve Riva projeleriyle ilgili hiç bilinmeyen detaylara ulaştı. Emlak Konut'tan 5 taksitte gelecek olan 508 milyon TL'yi Denizbank'a kırdırmaya hazırlanan Başkan Dursun Özbek, bu anlaşmadan 340 milyon TL alacak. 168 milyon TL'lik kısım anlaşma gereğince Deniz Faktoring'e kalacak.

Galatasaray’ın kurtuluş reçetesi olarak gösterilen Riva ve Florya projeleriyle ilgili hiç bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar iki proje için 5 taksitte Emlak Konut'tan 508 milyon TL alacak. Ancak bu rakamı 5 taksitte 2020 yılında alacak olan Galatasaray, bu rakamın kırdırılması içinDenizbank ile anlaşmaya vardı. Yani Başkan Dursun Özbek, bu rakamın 168 milyon TL'lik kısmını Denizbank'a bırakarak 340 milyon TL'yi 3.5 sene beklemeden alacak.

Ancak 168 milyon TL gibi önemli bir rakamdan feragat edilmesi büyük tartışma yaratacağa benziyor. Denizbank'a bulunan 600 milyon TL'lik borcun bir kısmını gelecek 340 milyon TL ile ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Aktif Bank'a olan borcu da azaltıp, kasasına sadece 10 milyon dolar koyabilecek. Toplamda 850 milyon TL'yi bulan banka borçları tamamen bitmeyecek ancak senelik 30 milyon dolarlık faizden, kulüp kurtulmuş olacak. Ayrıca Riva'daki ipotek de kalkacak.

RİVA’DA YÜZDE 80

Galatasaray, bu ödemenin dışında Emlak GYO ile yaptığı anlaşma karşılığında Florya ve Riva arazilerinin üzerinde yapılacak projelerin satışı karşılığında ortaya çıkacak gelirin yüzde 80'nini de kasasına koyacak. Yüzde 20'lik bedel ise Emlak GYO'ya kalacak. Yapılan inşaat planına göre ilk kazmanın Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu araziye vurulacağı ifade edildi.

İLK PARA 2017’DE GELECEK DENİLMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek, Florya ve Riva anlaşmaları için camiadan ‘evet' oyu istediği dönemde ilk paranın 2017 yılında 60 milyon dolar olarak geleceğini açıklamıştı. Ancak yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı ve Emlak Konut'un ilk ödemeyi Eylül 2018'de yapacağı anlaşıldı. Başkan Özbek'in vaatleri ile gerçeklerin bambaşka olduğu anlaşmada gözler önüne serildi.

ÖNCE FLORYA TAŞINACAK

Florya’nın inşaat planının villa projesi olarak onaylandığı Riva için ise toplu konut ya da villa üzerinden kesin bir planın yapılmadığı öğrenildi. Yapılan anlaşma gereği Emlak Konut'un 6 yıllık inşaat süresine sahip olduğu da belirtildi. Florya projesinin Riva'dan önce başlayacak olmasından dolayı Galatasaray yönetiminin Metin Oktay Tesisleri'ni, Kemerburgaz'a taşımak için yoğun bir çalışma