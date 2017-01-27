Ergün Penbe ilk maçına hazırlanıyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci devrenin üçüncü randevusunda hafta sonu Tuzlaspor’u sahasında ağırlayacak olan İnegölspor, maçın hazırlıklarına yeni teknik patronu Ergün Penbe nezaretinde devam ediyor.

İnegölspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Galatasaray ve milli takımın efsane isimlerinden Ergün Penbe, takımın başında ilk idmana çıktı. Mesudiye sahasındaki ilk antrenmana katılan Ergün Penbe'nin oyuncularla şakalaşması, daha ilk dakikalardan takıma ısındığını gösterdi.

Ergün Penbe, “Ayağımızın tozuyla geldik ve ilk idmanımıza çıktık. İntibalar güzel. Çocukların neşesi yerinde. Hava soğuk olmasına rağmen tempolu bir antrenman oldu. Hepsi çok hevesli. Yeni bir ekibe, yeni bir şehre geldik. İnegölspor'da başarılı olmaya geldik. Bunun bir süreci var. Her şey kolay olmuyor. Önümüzde çok önemli Tuzla ve Ankaragücü maçı var. Bunlardan puan bekliyoruz. Önemli olan iki maça iyi hazırlanıp, iki maçtan da iyi neticeler almak istiyoruz. Bu maçlardan iyi neticeler alırsak, önümüzde kalan sonraki 13 maç içinde kafamızda belli sorular oluşmaya başlayacaktır. İki maça çok önem veriyoruz. Ekibimizle beraber kalan 15 maçta İnegölspor'u en iyi noktaya getirmek ve temsil etmek için mücadele vereceğiz” dedi.

Tuzlaspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulunan Penbe, “Zor bir maça çıkacağız. Bu maçta taraftarlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah hafta sonu o tribünleri doldururlar, en iyi şekilde bizi desteklerler” diye konuştu.