Federasyonlara darbe! Gelirleri yüzde 15 azaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Federasyonlara yazılı bir genelge göndererek Spor Genel Müdürlüğü'nde kadrolu ve sözleşmeli çalışan antrenörlerden kaynak tahsis edildiği gerekçesiyle, vize ve seminer ücretinin federasyonlar tarafından alınmayacağını duyurdu.

Federasyonlar, yıllık bütçelerine katkı olarak antrenörlerden aldıkları %15 vize ve seminer ücretlerini artık alamayacaklar. Bağımsız Federasyonlar sponsor dışındaki gelirinin tamamını devletten alıyor. Spor Genel Müdürlüğü’nde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalıştırılan antrenörlerden vize ve seminer ücreti alınmaması kararı, tüm federasyonlara yazılı olarak bildirdi. Bu karar sonrasında federasyonların, bütçelerine ek gelir olarak değerlendirdikleri vize ve seminer ücreti artık kalkmış oldu.

18970779-105.02.01-E.105015 sayılı yazı ile federasyonlara yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

“Antrenörlerin çalışma usul ve esasları yönergesinde federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları arasında antrenörlerin yetiştirilmesi ve gelişimini sağlamak vize ve terfi işlemlerini yapmak ve bu hususlarda Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde bulunmak yer almaktadır. 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün teşkilatı ve görevleri hakkında kanunun Ek 9. Maddesi gereğince genel müdürlük bütçesinden Bağımsız Spor Federasyonları’na ilgili branşın altyapısına ve eğitimine ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla kaynak tahsis edilmekte olup, bu nedenle bağımsız spor federasyonlarınca genel müdürlükte kadrolu ve sözleşmeli olarak çalıştırılan antrenörlerden vize ve seminer ücreti talep edilmemesi hususunda gereğini rica ederim.”