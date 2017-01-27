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Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen’i defterden sildi

Yayınlanan videoda referandum görüşünü açıklayan Rıdvan Dilmen, Ülker Arena'daki Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etmedi.
11:2527 Ocak 2017
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Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen’i defterden sildi

Referandum için ‘evet’ kampanyası başlatan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’e Fenerbahçe taraftarları sırtını döndü. Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemlerde ‘şeytan’ lakabını alan ve camiaca sevilen Dilmen’in bu propagandası, dün Ülker Arena’da oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçına giden taraftarları mutlu etmedi.

Rıdvan Dilmen’i defterden sildiklerini fotoğaflı şekilde anlatan taraftarlar, ellerinde tuttukları görsellerle tepkilerini dile getirdiler.

ÜLKER ARENA VE ATATÜRKÇÜ RUH

Fenerbahçe’nin basketbol maçlarını oynadığı mabedi Ülker Arena, taraftarlarının gücüyle dikkat çekiyor. Salonda taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyip, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde sloganlar atıyorlar.

Etiketler
Fenerbahçe rıdvan dilmen ülker arena
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