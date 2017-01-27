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28 Ocak 2017 19:00
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Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef de Souza’yı şikayet etti

Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef de Souza'yı TFF'ye şikayet etti. Volkan, Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında yaptığı tezahürat, Josef ise Periscope'taki sözleri nedeniyle şikayet edildi.
18:0827 Ocak 2017
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Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef de Souza’yı şikayet etti

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Josef de Souza’ya ceza verilmesi talebiyle TFF Hukuk Müşavirliğine resmi başvuru yaptı.

Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray’a küfür ettikleri gerekçesi ile Volkan Demirel ve Josef De Souza’ya ceza verilmesi için TFF’ye dilekçe sundu. Souza’nın ‘Periscope’ hesabında sinkaflı ifadenin yer aldığı görüntüsü ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in basketbol maçının ardından Galatasaray’a küfür içeren tezahürata eşlik ettiği görüntülerin TFF’ye iletildiği öğrenildi.

27 Ocak 2017 Galatasaray`dan Volkan Demirel açıklaması Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm, Euroleague'deki derbide argolu tezahüratta bulunan Volkan Demirel hakkında açıklamada bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray Josef De Souza spor toto süper lig volkan demirel
Son güncelleme: 18:11 | 27.01.2017
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