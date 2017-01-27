Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef de Souza’yı şikayet etti

Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef de Souza'yı TFF'ye şikayet etti. Volkan, Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında yaptığı tezahürat, Josef ise Periscope'taki sözleri nedeniyle şikayet edildi.

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