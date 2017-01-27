Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef’ten şikayetçi olacak

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ve Brezilyalı oyuncu Josef De Souza'nın ceza alması için Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacak.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray Odeabank’ı yendiği THY Avrupa Ligi maçı sonrasında yapılan tezahüratta açıkça küfür etmesi üzerine yönetim harekete geçti. Galatasaray Kulübü, avukatları aracılığı ile bu görüntüyle beraber TFF’ye gidecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Volkan Demirel’in yanı sıra Periscope hesabında Galatasaray’a Türkçe küfür eden Josef De Souza’nın görüntülerini de avukatlarına verdi. Galatasaray Kulübü, 2014 yılında Melo’nun sosyal medya hesabında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a edilen küfürlü tweeti paylaştığı için 2 maç ceza aldığını hatırlatıp Fenerbahçeli 2 oyuncunun cezalandırılmasını isteyecek.

Volkan Demirel`den derbi sonrası tezahürat Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Galatasaray ile oynadığı maçı saha kenarından izledi. İlgili Haberi Oku