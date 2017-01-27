Galatasaray’da Ferri mesaisi

Galatasaray ara transferi bir forvet ve orta saha alarak kapatmak istiyor. Ganso için Sevilla'yı ikna edemeyen yönetim, rotasını Lyon'da forma giyen Jordan Ferri'ye çevirdi. Başarılı orta saha ile görüşen ve olumlu cevap alan sarı-kırmızılı yönetim, Fransız kulüple pazarlıklarına başladı. Lyon'un hocası Bruno Genesio, Fransa'nın önde gelen radyosu RMC'ye konuştu ve “Oyuncumuza teklifler var. Galatasaray da istiyor. Ferri az süre alıyor, kendisini satmaya hazırız” diye konuştu.
FIORENTINA ÇEKİLDİ
Lyon'un, 24 yaşındaki oyuncu için 7.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediği biliniyor. Ancak sarı-kırmızılılar, bu rakamı 5 milyon Euro civarına çekebilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Fiorentina'nın da Ferri'ye geçtiğimiz günlerde talip olduğu ancak karar değiştirip Lyon ile pazarlıklarını sonlandırdığı biliniyor. Bu da Galatasaray yönetiminin elini güçlendirecek. Sarı-kırmızılıların birkaç gün içinde transferi sonlandırma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.