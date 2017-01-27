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‘Gökhan Töre dönecek’ iddialarına menajerinden cevap

Milli futbolcu Gökhan Töre'nin menajeri Ali Pektaş, futbolcusuyla ilgili çıkan iddialara cevap verdi.
20:5127 Ocak 2017
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‘Gökhan Töre dönecek’ iddialarına menajerinden cevap

Beşiktaş’tan sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’a kiralanan Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatmıştı.

Başarılı futbolcunun menajeri Ali Pektaş, Milli yıldız hakkında çıkan, “Devre arasında geri dönmek istiyor” iddiaları hakkında Fanatik’e konuştu. Pektaş, yaptığı açıklamada, “Gökhan sezonu kesinlikle kapattı ve sezon sonunda Beşiktaş’a geri dönecek. Bunun dışında ortaya atılan iddalar gerçek değildir” ifadelerini kullandı. Töre’nin tedavisine devam edildiği ve Kara Kartal’ın yeni sezon hazırlıklarına kadar hazır hale geleceği bildirildi.

Etiketler
Ali Pektaş beşiktaş gökhan töre West Ham
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