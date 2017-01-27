Günün transfer haberleri - 27 Ocak 2017

Spor basınında öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik. İşte günün öne yansıyanları...
Lyon ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncu Ferri'yi büyük ölçüde ikna etti. Teknik Direktör Genesio “Ferri’yi satacağız” dedi (AMK)
Sezon öncesi 3.5 milyon Euro’ya West Ham’a kiralanan yıldız futbolcu, “Bedelsiz gelirsem ve maaşımın bir kısmını şu andaki kulübüm öderse beni geri alır mısınız?” diye sordu. (Milliyet)
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştıklarını söyledi. (AMK)
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Beşiktaş’ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Resmi teklif için Podolski’nin satılması ve maaş bütçesinde yer açılması bekleniyor. (Fanatik)
Jeremain Lens, sezon sonunda kulübü Sunderland ile masaya oturup, “Ben Fenerbahçe’yi istiyorum” diyecek. Sonrasında da yönetim harekete geçecek. (Takvim)
Fenerbahçe yeni Alex'i buldu! Lugano’nun da aracı olduğu Giorgian de Arrascaeta, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bakıyor. Fenerbahçe, bonservisinin yarısı Cruzeiro, yüzde 50’si de menajer Fonseca’da olan yıldız futbolcuyu her an kadrosuna katabilir. (AMK)
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, Galatasaray’dan ayrılan Hamit Altıntop’la her konuda el sıkıştı, Josue için ise pazarlıklarda önemli adımlar attı. (Fanatik)
Fenerbahçe, Corinthians'tan Rodriguinho'yu transfer etmek için harekete geçti. (NTVSPOR)
Eski yıldızı Demba Ba ile hafta başında yapılacak sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş’ın Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez ile de temasları sürüyor. (Fanatik)
Fenerbahçe, Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanmayı planladığı ancak başarılı olamadığı Aatıf Chahechouhe'yu sezon sonuna kadar kadroda tutma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Faslı yıldız için resmi transfer teklifinde bulunan Konyaspor'a akşam saatlerinde kararını bildirdi. (Vatan)
Bordo-mavilililer, Torino’da forma giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Josef Martinez ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibine 750 bin euro kiralama bedeli öneren Karadeniz ekibi, görüşmelerini sürdürüyor. (Fotomaç)