Hasan Ali Kaldırım’a Bilic markajı

Fenerbahçe'de yüksek bir form grafiği gösteren Hasan Ali Kaldırım'a Slaven Bilic'in takımı West Ham United talip.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Fenerbahçe’de formunun zirvesini yakalayan Hasan Ali Kaldırım’ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Slaven Bilic milli futbolcuyu mutlaka takımında görmek istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecak olan Hasan Ali’yi ikna etmek için çaba sarf eden İngilizler’in ocak ayı bitmeden işi sonlandırmak niyetinde olduğu belirtildi.

Geçmiş zamanda Caner Erkin, şimdi ise İsmail Köybaşı’nı arkasında bırakan başarılı sol bek, bir dönem de Celtic takımının gündemine gelmişti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER