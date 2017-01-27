Hüseyin Eroğlu: İzmir’e yakışan bir derbi olsun

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Göztepe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın İzmir'e yakışan güzellikte geçmesi dileğinde bulundu.

İki kulübün de farklı misyonlarla yola çıktığını, Göztepe’nin ilk yarıyı lider bitirerek hedefine doğru önemli bir adım attığını ifade eden Eroğlu, “İzmir için her açıdan güzel bir maç olmasını diliyorum. İki takım da ikinci devreye iyi başlamadı. Bu derbiyi kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.

Göztepe’nin güçlü ve avantajlara sahip bir rakip olduğunun altını çizen Eroğlu, “Ancak onların zaaflarını da çok iyi biliyoruz. Eskişehirspor ve Giresunspor maçlarında planladığımız oyunu sahaya yansıttık fakat sonuca gidemedik. Göztepe derbisinde bunu da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 9 oyuncunun takımdan ayrılması ve 10 gencin aramıza katılmasıyla bir geçiş döneminin içerisine girdik. Kazanmak, bu dönemi daha hızlı geride bırakmamızı sağlayacak” diye konuştu.

YENİLERE GÜVENOYU

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ara transfer döneminde takıma katılan forvet Hasan Kabze ve orta saha oyuncusu Okan Derici’ye güvenoyu verdi. Hasan Kabze’nin takıma çok şey katacağına belirten Eroğlu, “Fiziksel olarak tam istediğimiz seviyede olmasa da bu açığı hızla kapatacak arzuda bir oyuncu. Teknik özellikleri ve kariyeriyle ekibimize çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Okan Derici ise hazır durumda.

Göztepe maçından sonra belki bir oyuncu daha alarak transferi noktalamayı planlıyoruz” dedi.