Lukas Podolski planları bozdu

Galatasaraylı idarecilerin “Podolski mutsuz, gitmek istiyor” açıklamalarına ters köşe yapan Panzer, taraftarları da arkasına alınca ayrılığı başka bahara kalacağa benziyor.

Galatasaray yönetiminin 3 milyon Euro'luk maaşından kurtulup önemli bir bonservis bedeli kazanarak göndermek istediği Lukas Podolski'nin önceki gün yaptığı açıklamalar, yönetimin bütün planlarını suya düşürdü. Alman futbolcunun, ailesiyle birlikte mutsuz olduğunu ve bu nedenle Galatasaray'dan ayrılmak istediğini belirterek iddia eden yönetimi ters köşeye düşüren Podolski, kalmak istediğini söylemişti.

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TARAFTARIN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

Bu açıklamalardan sonra gerçekleri gören sarı-kırmızılı taraftarlar da Alman futbolcunun takımda kalması ve kesin olarak satılmaması yönünde kampanya başlatmıştı. Japon ekibi Kobe'den gelen 3 milyon Euro'luk teklifi geri çevirip 5 milyon Euro talep eden yönetim, Podolski'nin açıklamaları sonrasında bu rakama da satmaya yanaşmıyor. Hem bu fiyata Podolski ayarında golcü yok hem de taraftarın tepkisi korkutuyor.