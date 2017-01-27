Osmanlıspor’un yeni transferi ilk antrenmana çıktı

Osmanlıspor’un yeni transferi Luiz Carlos, sağlık kontrollerinin ardından bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Osmanlıspor Gençlerbirliği'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Bir buçuk saat süren antrenmana, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Luiz Carlos da katıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından bugün takım içerisindeki yerini aldı. Carlos, takımla çıktığı antrenmanın ardından yaklaşık olarak 15 dakika kadar da yardımcı antrenörler nezaretinde bireysel antrenman yaptı.

Başkent ekibi, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı iki grup halinde yapılan pas organizasyonuyla devam ettirdi. Antrenman taktiğe yönelik çift kale maçla son buldu. Antrenman bitiminde bazı oyuncular, yardımcı antrenörler nezaretinde duran top çalışması yaptı.

Afrika Kupası nedeniyle Senegal milli takımında bulunan Ndiaye'nin katılmadığı antrenmanda tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tugay Kacar takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı.