Tolunay Kafkas Galatasaray 11’ini belirledi

Akhisar Belediyespor, cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koşu ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman yarım sahada taktik çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları süren Soner Aydoğdu ve Daniel Larsson takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, bugün 15.15’te uçakla İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başladı.

Sarı kart cezalısı Custodio ve sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ile Daniel Larsson kafilede yer almadı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın Galatasaray karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Miral Samardzic, Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Enoch Kofi Adu, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Onur Ayık, Ricardo Vaz Te.”

Transfer haberlerine yalanlama

Öte yandan bazı basın ve yayın organlarında çıkan Adebayor ve Duvier Riascos haberlerini yalanlayan Akhisar Belediyespor yönetiminin, yurt dışında oynayan bir santrafor ile kısa zamanda anlaşma sağlaması bekleniyor.