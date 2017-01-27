TV’de bugün (27-01-2017)

FUTBOL
TFF 1. Lig
Balıkesir-Giresunspor..TRT Spor……18.00
Almanya Ligi
Schalke-E.Frankfurt….Eurosport 2 ….22.00
Belçika Ligi
Charleroi-Z.Waregem..NTV Spor……22.30
Fransa Ligi
Marsilya-Montpellier.Bein Sports 2…22.45
İspanya Ligi
Osasuna-Malaga………Bein Sports 1…22.45
İngiltere Federasyon Kupası
Derby-Leicester…………Tivibuspor…..22.55
BASKETBOL
EuroLig
CSKA-A. Efes……………Bein Sports 2…20.00
Darüşşafaka-Zalgiris .TRT Spor / Bein 320.45
Barcelona-Baskonia..Bein Sports 4…21.00
NBA
New York-Charlotte…….NBA TV……..03.30
Boston-Houston……..Bein Sports 3…03.30
Chicago-Miami…………Smar Spor 2…04.00
VOLEYBOL
Efeler Ligi
İstanbul BB-F.Bahçe…..TRT Spor……16.00