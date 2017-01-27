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TV’de bugün (27-01-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:2227 Ocak 2017
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TV’de bugün (27-01-2017)

FUTBOL

TFF 1. Lig

Balıkesir-Giresunspor..TRT Spor……18.00

Almanya Ligi

Schalke-E.Frankfurt….Eurosport 2 ….22.00

Belçika Ligi

Charleroi-Z.Waregem..NTV Spor……22.30

Fransa Ligi

Marsilya-Montpellier.Bein Sports 2…22.45

İspanya Ligi

Osasuna-Malaga………Bein Sports 1…22.45

İngiltere Federasyon Kupası

Derby-Leicester…………Tivibuspor…..22.55

BASKETBOL

EuroLig

CSKA-A. Efes……………Bein Sports 2…20.00

Darüşşafaka-Zalgiris .TRT Spor / Bein 320.45

Barcelona-Baskonia..Bein Sports 4…21.00

NBA

New York-Charlotte…….NBA TV……..03.30

Boston-Houston……..Bein Sports 3…03.30

Chicago-Miami…………Smar Spor 2…04.00

VOLEYBOL

Efeler Ligi

İstanbul BB-F.Bahçe…..TRT Spor……16.00

Etiketler
spor ekranı
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