Vitor Pereira galibiyetle başladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sezonun ilk yarısını takım çalıştırmadan geçen Vitor Pereira, 1860 Münih'in başında çıktığı ilk maçta 3 puanı kaptı.

Fenerbahçe’nin eski teknik patronu Portekizli Vitor Pereira yeni takımı 1860 Münih ile çıktığı ilk maçı kazandı.

Portekizli teknik adam, Bundesliga 2’de mücadele eden 1860 Münih’in teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta kendi sahasında Greuther Fürth’ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın gollerini Fürth adına 13.dakikada Serdar Dursun atarken 1860 Münih’in gollerini 43. dakikada penaltıdan Ivica Olic ve 86. dakikada Michael Liendl kaydetti.

Bu sonuçla Pereira’nın takımı 19 puan ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükselirken, Greuther Fürth ise 21 puanla 12. sırada kaldı.