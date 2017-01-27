Yeniden başlıyoruz

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Süper Lig'de 18. haftada alınan sonuçlar şampiyonluk yarışına yeni bir hava getirdi. Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde Karabük deplasmanında mağlup olmasının ardından Fenerbahçe, flaş ekiplerden Başakşehir'i kendi sahasında 1-0 yendi. Sarılacivertliler, bu galibiyetle yeniden umutlanırken, Alanya'da rahat bir galibiyete imza atan Beşiktaş, zirveye kondu.

Kuşkusuz şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş olarak gözüküyor. Ancak son dönemde yaşanan hakem hatalarını gördükçe ‘bu lig zor biter' demeden geçemiyoruz. Her hafta bir takımın canı yanıyor, yöneticiler tansiyonu yükseltiyor ve taraftarlar da haklı olarak isyan ediyor.

Video hakem uygulamasının konuşulduğu bir dönemde bu kadar hakem hatasının olması akıllara birçok senaryo getiriyor. Sezon geneline bakarsak MHK'nın başarısız olduğu apaçık ortada. Hele Avrupa'daki gururumuz Cüneyt Çakır'ın çok basit hatalar yapması zirve yarışını etkiliyor. İçinde bulunduğumuz dönemde iyi futbol oynayanın değil de az daha sakin olanın yarıştan galip çıkması muhtemel. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gündemi sarsan açıklamalarının ardından tüm kulüpler etkilendiği gibi MHK da nasibini alıyor.

Zirve yarışı yeniden başladı. Başakşehir'in inadı ne kadar sürer merakla bekliyoruz. Uzun bir maraton var, ‘şu takım şampiyon olur' dememiz hayalcilik olur. Hakem hatalarıyla birlikte en az yarayı alan ipi göğüsleyecektir. Tek temennimiz, adil ve dürüst bir şekilde yönetilen Türk futbolunda emeğiyle, hakkıyla bir şampiyon çıksın ve hep beraber alkışlayalım.