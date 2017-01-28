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GALATASARAY
28 Ocak 2017 19:04
GALATASARAY
6 - 0
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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300. gol Yasin Öztekin’den geldi

Galatasaray, TT Arena'da konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 32. dakikada 3 gol attı. 3. golün sahibi Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı takımın Arena'da 300. golünü kaydetti.
19:4128 Ocak 2017
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300. gol Yasin Öztekin’den geldi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Akhisar Belediyespor’u konuk etti. TT Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibine 32 dakikada 3 gol atarken, maçı da 6-0 kazandı.

Skoru 3-0 yapan Yasin Öztekin ise tarihe geçti. Galatasaray’ın Arena’daki 300. golü Yasin’den geldi.

Öte yandan Yasin Öztekin bu sezon ligde 9. golünü attı.

28 Ocak 2017 Yasin Öztekin: Herkes tarihe geçmek ister Arena'da 300. golü atarak tarihe geçen Yasin Öztekin, 6-0'lık Akhisar Belediyespor maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig tt arena yasin öztekin
Son güncelleme: 21:10 | 28.01.2017
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