300. gol Yasin Öztekin’den geldi
Galatasaray, TT Arena'da konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 32. dakikada 3 gol attı. 3. golün sahibi Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı takımın Arena'da 300. golünü kaydetti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Akhisar Belediyespor’u konuk etti. TT Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibine 32 dakikada 3 gol atarken, maçı da 6-0 kazandı.
Skoru 3-0 yapan Yasin Öztekin ise tarihe geçti. Galatasaray’ın Arena’daki 300. golü Yasin’den geldi.
Öte yandan Yasin Öztekin bu sezon ligde 9. golünü attı.
28 Ocak 2017 Yasin Öztekin: Herkes tarihe geçmek ister Arena'da 300. golü atarak tarihe geçen Yasin Öztekin, 6-0'lık Akhisar Belediyespor maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 21:10 | 28.01.2017