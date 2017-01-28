Arda Turan zirve yaptı

Milli futbolcumuz Arda Turan Barcelona’nın Real Sociedad’ı 5-2 yendiği kupa maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra ağları havalandırdı, Bu sezon 13 gole ulaştı.

Barcelona’da Arda Turan fırtınası esmeye devam ediyor. Milli futbolcumuz Katalan ekibinin Real Sociedad'ı 5-2 yendiği İspanya Kral Kupası maçında da boş geçmedi. 75. dakikada Neymar'ın yerine oyuna dahil olan 29 yaşındaki oyuncu, 80'de takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu sezon resmi karşılaşmalarda 13 kez rakip fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, İspanya Ligi'nin en skorer orta saha oyuncusu oldu.

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Arda Turan geçen sezonun ikinci yarısından itibaren forma giydiği Barcelona'da 2015-16'da 25 maçta 4 gol, 6 asist yaptı. Teknik Direktör Luis Enrique'nin bu sezon şu ana kadar 24 mücadelede şans verdiği başarılı orta saha, 13 gol, 6 asistle kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Deneyimli oyuncu 2008- 09'da Galatasaray forması giyerken 12 gollük en iyi derecesini de Barça'da geride bıraktı.