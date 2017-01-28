Arrascaeta’da son viraj

Genç 10 numara Arrascaeta'nın bonservisinin yarısının bulunduğu menajer Fonseca’yla el sıkışan Fenerbahçe, diğer yüzde 50’lik kısmı için Cruzeiro ile görüşüyor. Arrascaeta da Fenerbahçe için kulübüne baskı yapıyor

Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın raporu doğrultusunda transferin son günlerinde orta alana takviye yapmak için büyük uğraş veren Fenerbahçe yönetimi, Cruzeiro'da forma giyen Giorgian de Arrascaeta ile prensipte anlaştı. Sarı-lacivertli yönetim, scout ekibinin uzun süredir takip edip teknik heyete onaylattığı Uruguaylı orta saha oyuncusunun bonservisini almak için temaslarını yoğunlaştırdı.

Aziz Yıldırım`dan Quaresma bombası! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'nü Mehmet Ekici transferi nedeniyle sert bir dille eleştirirken, Quaresma'nın kendilerine gelmek istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

FONSECA TAMAM

Bonservisinin yarısı Cruzeiro'da diğer kalan yüzde 50'lik kısmı ise Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın da menajerliğini yapan Fonseca'da bulunan Arrascaeta için Fenerbahçe yönetimi pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetici Ali Yıldırım'ın, Uruguaylı orta sahanın temsilciliğini de yapan Fonseca'ya, “Bonservis yine sende kalsın, bir sonraki satıştan da sana yüzde 50 verelim” dediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım: Rıdvan Dilmen üye olsa da atmam İlgili Haberi Oku

CRUZEIRO'YA BASKI

Arrascaeta’nın, bonservisinin diğer yarısının bulunduğu kulübü Cruzeiro ile yaptığı görüşmede, “Bu transfer için zorluk çıkartmayın.Kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum” dediği kaydedildi. 22 yaşındaki ofansif orta saha için sarı-lacivertliler ile Brezilya ekibi arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Cruzeiro, Arrascaeta'yı 2015 yılı başında Uruguay'ın Defensor takımından transfer etmişti.