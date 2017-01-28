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28 Ocak 2017 19:00
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Artık ona ‘Saz ustası Aşık Wesley’ deyin!

Eren Derdiyok internetten canlı yayın yaptığı sırada Wesley Sneijder elinde sazla görüldü.
10:5228 Ocak 2017
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Artık ona ‘Saz ustası Aşık Wesley’ deyin!

Yeşil sahalarda birbirinden güzel gollere imza atan iki yıldız, Instagramda hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Eren Derdiyok internetten canlı yayın yaptığı sırada Wesley Sneijder elinde sazla görüldü.

Eren’in takipçerileri Sneijder’i ve elindeki sazı görünce bir anda neye uğradığını şaşırdı.Eren Derdiyok ile birlikte Yasin Öztekin de aynı anda canlı yayına başladı.Kısa sürede binlerce kişi bu yayını izlemeye başladı.Galatasaray taraftarları videoyu yorum yağmuruna tuttu.Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.Eren ve Yasin’in canlı yayınında Sneijder ile birlikte Podolski de odadaydı.

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