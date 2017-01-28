Aziz Yıldırım: Rıdvan Dilmen üye olsa da atmam

Fenebahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulüpten ihraç edildiği iddia edilen Rıdvan Dilmen hakkında açıklama yaptı. Dilmen’in kulüp üyesi olmadığının altını çizen Yıldırım, her görüşten insanın bu kulüpte olabileceğini dile getirdi.
Aziz Yıldırım, “Rıdvan bu camiaya hizmet bir oyuncu. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe. O kulüp üyesi değil, olsa da atmam” diye konuştu.
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda açıklamalar yapan Yıldırım, “Bu camiaya hizmet etmiş bir oyuncudur. Öyle olur böyle olur başka türlü olur. Bize üye olmadığı için ihraç edilmesi söz konusu değil. Olmadığı için bir şey yapamayız. Bu çatıda her düşünceden her mezhepten insan olabilir. Biz ona karışamayız. Biz onu attık diye onore etmişler beni. Üye olsa da atmam yani. Bu ülkenin menfaatleri için hepimiz bir şeyler söyleyip yapacağız. Birbirimizi kırmayacağız. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur.” diye konuştu.
Dilmen, sosyal medyada referandumdaki ‘evet’ oyunu belli ederek karşıt görüşlerin tepksini çekmişti.