Beşiktaş’a dev santrafor

Demba Ba hamlesini yeterli görmeyip ‘pivot’ odaklı forvet atağını sürdüren Beşiktaş yönetimi, CSKA Moskova’da kiralık oynayan Fildişili santrfor Lacina Traore’yi Monaco’dan resmen istedi.

Aylardır futbola uzak olan Demba Ba takviyesiyle yetinmeyen Beşiktaş, devre arasındaki golcü arayışlarında son gözdesi olan Lacina Traore için somut adımını attı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in ‘pivot' ısrarına tam uyan 2.03'lük dev Fildişili, kiralık gittiği Rus ekibi CSKA Moskova'da mutsuz. Haziran 2018'e kadar bonservisine sahip olan Monaco'daki golcü bolluğundan Fransa'ya dönüşe de sıcak bakmayan 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye gelmeye dünden razı…

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Ara transferin bitimine sayılı günler kala olumlu ya da olumsuz bir sonuca varmak için elini çabuk tutan siyah-beyazlı yönetim, solak santrfor Traore için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Çin'den ayrılması kesinleşince talipleri giderek artan Jackson Martinez'den de umudunu tamamen kesmeyen Beşiktaş, Fransa'dan 1-2 gün içinde gelmesi beklenen kesin cevaba göre yeni forvet konusunu netleştirecek.