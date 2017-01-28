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GALATASARAY
28 Ocak 2017 19:04
GALATASARAY
6 - 0
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Chedjou kadroya geri döndü

Galatasaray’da Aurelien Chedjou, Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Riekerink, tecrübeli futbolcuyu 18 kişilik kadroya aldı.
19:2428 Ocak 2017
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Chedjou kadroya geri döndü

Tuzlaspor ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin 56. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında yönetimin tepkisini çeken Aurelien Chedjou, 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Devre arasında adı gönderilecekler listesine giren, ancak cazip bir teklif gelmediği için kulüpte kalan Chedjou, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından oynanan 3 maçta kadroya dahil edilmemişti. Cezasını doldurmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Elazığspor ve Erzincanspor maçlarının yanı sıra, geçtiğimiz hafta deplasmanda Karabükspor ile oynanan lig maçında da kadroya dahil edilmeyen yıldız savunmacı, 4 maç aranın ardından 18 kişilik kadroya alındı.

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Aurelien Chedjou galatasaray
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