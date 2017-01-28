Denizlispor 1-1 Adana Demirspor

Denizlispor, TFF 1. Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum, Serdar Akkoçoğlu
Denizlispor: Asil Kaan, Alperen, Taha Can, Ziya, Yasin, Kappel, Burak, Anıl (Barış dk. 64), Sankoh, Güvenç, Kerem Can
Adana Demirspor: Emrullah, Göksu, Servan, Mehmet (Grbic dk. 59), Franck Pote, Sercan, De Souza, Oğuzhan, Raspopovic, Berkay, Serkan
Goller: Kappel (dk. 48) (Denizlispor), Grbic (dk. 71) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Mehmet, Göksu, Serdar (Adana Demirspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
33. dakikada sol kanattan Kerem Can’ın ortasında müsait pozisyondaki Kappel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Berkay’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Pote çok iyi yükseldi. Kaleci Asil topu güçlükle çeldi.
44. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
GOOOOL! 48. dakikada Burak’ın uzun pasında sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Kappel düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada Grbic’in gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sercan sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Asil meşin yuvarlağı kontrol etti.
68. dakikada Berkay pasında ceza sahası dışında topla buluşan Servan’ın vuruşunda kaleci Asil kornere çeldi.
GOOOOL! 71. dakikada sol kanattan Serkan’ın ortasında arka direkte topla buluşan Grbic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1