En iyi Podolski

Bu sezon sahaya çıktığı 16 resmi karşılaşmada 13 gol atarak 0.81’lik ortalama yakalayan Lukas Podolski, kariyerinin en iyi dönemine ulaştı.

Transferi adeta yılan hikâyesine dönen Lukas Podolski, performansıyla kalitesini gözler önüne seriyor. Transfer söylentilerinden etkilenmediğini sahadaki performansıyla gösteren Alman futbolcu, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bu sezon parçalı formayı giydiği 16 resmi karşılaşmada 13 kez rakip fileleri havalandıran Podolski, kendi rekorunu kırdı.

KÖLN'Ü GERİDE BIRAKTI

Ortalama 0.81'lik gol oranı yakalayan Panzer, bu rakama bugüne kadar hiç yaklaşamamıştı. 2011-12 sezonunda Köln forması giydiği dönemde 0.58'lik gol ortalamasına ulaşan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da kendisini buldu. Bugünkü Akhisarmaçında da sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Podolski, takımının en önemli gol silahı olacak.