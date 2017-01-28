Eskişehirsporlu oyunculardan taziye ziyareti

Bruno Mezenga ve Ruud Boffin, 2 hafta önce Porsuk Çayı'nda boğulan 12 yaşındaki Ali Cantürk ve 13 yaşındaki Batuhan Gürdoğan'ın aileleriyle bir araya geldi.

Eskişehirsporlu oyuncular Bruno Mezenga ve Ruud Boffin, 15 Ocak’ta donan Porsuk Çayı’nda bisiklete binerken buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşüp boğulan 12 yaşındaki Ali Cantürk ve 13 yaşındaki Batuhan Gürdoğan’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaleci antrenörü Mehmet Tezcan ve tesislerden Sorumlu Asbaşkanlar Yasin Özkaya ve Murat Kocamaz’ın da eşlik ettiği futbolcular, önce Batuhan Gürdoğan’ın ailesinin yaşadığı eve gitti. Yöneticiler ve futbolcular, baba Hasan Gürdoğan, anne Mürüvvet Gürdoğan ve ablası Gizem Gürdoğan ile aile yakınlarına başsağlığı diledi. Baba Hasan Gürdoğan, oğlunun koyu Eskişehirspor taraftarı olduğunu vurgulayarak, “Oğlum, kulüp başkanımız Halil Ünal ve futbolculara üzerilerinde isimleri bulunan bileklikler yapmıştı. Bu bileklikleri kendilerine vermeyi planlıyordu ama nasip olmadı” dedi.

Futbolculara oğlunun odasını gösteren baba Hasan Gürdoğan, misafirlerine üzerinde oğlu Batuhan’ın fotoğrafının bulunduğu anahtarlıklardan hediye etti.

Yöneticiler ve futbolcular daha sonra 12 yaşındaki Ali Cantürk’ün ailesiyle bir araya geldi. Baba Ali Sait Cantürk’e başsağlığı dileyen yöneticiler, Eskişehirspor kapılarının aileye her zaman açık olduğunu dile getirdiler.