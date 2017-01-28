Euroleague’de haftanın MVP’si Jan Vesely!

Fenerbahçe’nin Galatasaray Odeabank’ı 85-80 yendiği karşılaşmada 20 sayı, 7 ribaund ile oynayan Jan Vesely, THY Euroleague’de 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

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