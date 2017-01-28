Evkur Yeni Malatyaspor’da 5 istifa

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulunda 5 üye istifa etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinden Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan ve Ahmet Bağdat'ın istifa dilekçelerinin kabul edildiği belirtilerek, istifa eden üyelerin yerine yedek yönetim kurulu üyelerinin oy birliğe ile geçtiği bildirildi. Evkur Yeni Malatyaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu 27/01/2017 tarihinde Başkanımız Adil Gevrek Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır; yönetim kurulumuza istifaları tebliğ edilen Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan, Ahmet Bağdat'ın istifa dilekçelerinin kabulüne, yedek yönetim kurulu Üyelerinden Hamit Sürmeli Ahmet Perk, Burak Çakır, Gökhan Çelik ve Nusret Çaylak'ın Asil Üyeliğe geçmelerine oy birliği ile karar vermiştir” denildi.

Yaşanan istifaların arından asil üyeliğe geçen Hamit Sürmeli Proje Ve Yatırım Sorumlusu olurken, Ahmet Perk Asbaşkan, Burak Çakır Futbol Şube Sorumlusu, Gökhan Çelik Genel Kaptan, Nusret Çaylak ise Kamp ve Organizasyon Sorumlusu oldu.