Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım TFF’ye savaş açtı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımi Türkiye FutboL Federasyonu (TFF) bünyesinde çalışan birçok insanın Başbakan'dan daha fazla maaş aldığını iddia etti.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıda 40. yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozetleri verilirken, 50, 60, 70 ve 80. yılını dolduran üyelere de plaket ve altın rozetleri verildi. Divan kurulunda açıklamalarda bulunan başkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaklaşık 1 saat konuştu. Fetö'yle olan mücadelelerinin devam ettiğin söyleyen Yıldırım, “Konuşunca ceza veriyorlar. Ellerinden gelse evden çıkarmayacaklar. 3 Temmuz devam ediyor. 3 Temmuz, bu ülkede bazı şeyler değişene kadar devam edecek. Ben sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. “Fetö'yle mücadelede bir tek siz vardınız. Sizin yanınızda bakanlarınız yoktu, milletvekilleriniz, bürokratlarınız yoktu. Bir tek Fenerbahçe vardı. Bu böyle bilinsin ve tarihe geçsin. Bütün kulüp başkanları da vardı orada. Fetö'yle mücadelede Fenerbahçe ve devlet kademeleri var. Fetö'yü şikayet eden tek kurum biziz. Benim ve arkadaşlarımın, bu örgüte karşı suç duyurusunda bulunması sonrasında dava açılmıştır. 20 Şubat'ta Silivri'de dava başlayacak. Hiç dava açmadan evimizde rahat rahat oturabilirdik. Ancak biz bunu yapmadık” şeklinde konuştu.

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TFF'de birçok kişinin mal varlıklarının arttığını da ifade eden Aziz Yıldırım, “Federasyonda kim ne almış, Mal varlıkları nasıl artmış? Hepsini açıklayacağım. Basın doğruları yazar. Ama bunlar gülünç duruma düşüyorlar. Havuzdan alıyorlar, oradan kullanıyorlar. Kimse de bir şey söylemiyor. Mehmet Ali Aydınlar, TFF Başkanı seçildiğinde Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. ‘Böyle ilişkiler olabilir’ diyor. Mehmet Ali Aydınlar, kendi hastanesinin reklamını yapabilmek için voleybol takımına sponsor oldu. Onlar kulübe borç vermiyor. Sponsor oluyorlar ve bizden de hizmet alıyorlar. Demirören'in Beşiktaş'a karşı sopa elinde. ‘Bak size karşı 100 milyon TL alacağım var’ der. Eğer başkan bunu isterse, Beşiktaş transfer yapamaz, maddi açıdan sarsılır. Sayın Demirören, bu parayı hibe et. Çünkü hepimiz ettik. Aksi halde şaibe olacak. Çünkü Beşiktaş'ın maç kazanmasını isteyeceksiniz ki, kulüp para kazanıp borcu ödesin. Bu ülkede Başbakan'ın maaşı 25 bin TL. TFF'de 25 bin TL'den fazla maaş alan en az 10 kişi var. İsterlerse isimlerini de açıklarım. Zaten ben yargıda açıklayacağım hepsini. Bakalım görelim ne kadar para alıyorlar.