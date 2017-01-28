Fenerbahçe’de borçlar arttı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcunun 386 milyon 741 bin 96 lira olduğu bildirildi.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, sarı-lacivertli kulübün denetleme kurulu üyesi Doğan Yeşin, denetleme kurulu raporunu okudu.

Yeşin, yıl sonu işlemlerinin henüz tamamlanmadığından dolayı raporun 26 Ocak 2016 tarihine kadarki, muhasebe departmanını intikal eden bilgilere göre hazırlandığını açıkladı.

Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin mevcutlar ve alacak tutarı olan 14 milyon 995 bin 798 lira tenzili sonucunda kalan 386 milyon 741 bin 96 liranın net borç tutarı olduğunu belirtti.

Kulübün 2016 yılında toplam 161 milyon 362 bin 14 lira gelir elde ettiğini ifade eden Doğan Yeşin, giderin 257 milyon 725 bin 687 lira, gider fazlasının ise 96 milyon 363 bin 673 lira olduğunu kaydetti.

Yeşin ayrıca, yöneticilere olan ve diğer çeşitli borçların toplam borca dahil olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin borcu geçen yıl açıklanan rakamlara göre 132 milyon 259 bin lira arttı.

Geçen yıl ocak ayında yapılan yüksek divan kurulunda borç 254 milyon 482 bin 23 lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 132 milyon artarak 386 milyon 741 bin 96 liraya yükselmesi dikkati çekti. Öte yandan derneğin 2015 yılına göre 2016’da gelirleri de azaldı.

Toplantıda ayrıca 40 yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozetleri; 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran üyelere de plaket ile altın rozetleritakdim edildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı üyelerin yaptığı konuşmaların ardından sona erdi.