Galatasaray – Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Aldığı Karabükspor mağlubiyeti sonrasında şampiyonluk yarışında darbe yiyen Galatasaray, bugün kendi sahasında Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak. Peki Galatasaray - Akhisar Belediyespor saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, sezonun kritik maçlarından birisine çıkmaya hazırlanıyor. Geçen hafta Karabük'te yaşanan puan kaybı nedeniyle lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılar, Akhisar'ı yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Geçen hafta büyük eleştiriler alan Jan Olde Riekerink, hızla kredisini tüketmeye devam ederken, yönetimde tepkileri dindirmeye çalışıyor. Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Galatasaray – Akhisar Belediyespor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Şampiyonluk şansını kuvvetli bir şekilde sürdürmek için bugünkü karşılaşmanın öneminin farkında olan futbolcular da yönetime ve teknik heyete galibiyet için söz verdi. Kart cezalısıNigel de Jong ve Ahmet Çalık'ın forma giyemeyeceği karşılaşmada, sakatlıkları bulunan Koray ve Serdar Aziz de takımarkadaşlarını yalnız bırakacak. Akhisar'da ise cezalı Custodio yok.

GALATASARAY – AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Galatasaray – Akhisar Belediyespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Ömer, Caner, Samardzic, Lopes, Özer, Adu, Sissoko, Olcan, Onur, Vaz Te