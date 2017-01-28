Gaziantep BŞB galibiyeti hatırladı

Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 yenerek ligde 7 haftalık aradan sonra 3 puanla tanıştı.

TFF 1. Lig’in 19.haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti. TFF 1. Lig’in 19.haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 7 hafta sonra galibiyetle tanışırken 22 puana yükseldi. Konuk takım ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası çizgisinde Gökhan Alsan’ın vuruşunda top üst direkten auta gitti.

11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet Reis, düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0

36. dakikada Yiğit’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Sertaç’ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

49. dakikada rakibine faul yapan Emre, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılarak gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.

56. dakikada Muhammet Reis’in pasıyla ceza sahasında rakipten sıyrılan Gökhan Alsan, düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 2-0

64. dakikada konuk ekipte Gökhan Karadeniz’in pasında topla buluşan Üstün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

85. dakikada Muhammet Reis’in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Tevfik’in penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Gökmen Baltacı

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak, Erhan, Rıza, Ahmet, Özgür, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadji (Ramazan dk. 74), Murat (Erdal dk. 69), Gökhan Alsan, Uche Kalu (Tevfik dk. 83), Muhammet Reis

Bandırmaspor: Okan, David (Droppa dk. 46), Yiğit (Bilal dk. 59), Brinner, Gökhan Karadeniz, Da Silva, Emre, Sertaç, Gökhan Yılmaz, Bahri, Atabey (Üstün dk. 46)

Goller: Muhammet (dk. 11), Gökhan Alsan (dk. 56), Tevfik (dk. 85) (Büyükşehir Gaziantepspor), Üstün (dk. 66) (Bandırmaspor)

Kırmızı Kart: Emre Güngör (dk. 49) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Erhan, Ahmet (Büyükşehir Gaziantepspor), Brinner Souza, Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)