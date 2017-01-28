Giresunspor’da galibiyet sevinci

Giresunspor’da Balıkesirspor galibiyeti sonrası futbolculara ve teknik heyete 10 bin lira prim verildi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı açıklamada, deplasmanda kazanılan 3 puanın kulübün hedefleri doğrultusunda çok önemli olduğunu söyledi.

Giresunspor'un hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Bozbağ, “Giresunspor, hak ettiği yerde olmak için gerekli ne varsa ortaya koyuyor, bizler de bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Altınordu ve Balıkesir'den aldığımız 9 puan ve ligin ikinci yarısına iyi başlıyor olmamız hem takımın hem de şehrin moralini yükseltmiştir. Bizler de yönetim olarak futbolcuları ve teknik heyete alınan galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. 3 puan hediyesi olarak 10'ar bin TL prim verme kararı aldık” dedi.