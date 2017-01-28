Günün transfer haberleri - 28 Ocak 2017

Bruma’nın son 7-8 haftada bekleneni veremediği görüşünde birleşen Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı. Ancak, son dönemde yaşanan bazı olaylar her şeyi alt üst etti. Bruma’nın 7-8 haftadır iyi oynamadığı görüşünde birleşen yöneticiler, zam konusunu Mayıs ayına erteleme kararı aldı. (Hürriyet)
Sarı kırmızılılar, zammı görüşmek için İstanbul’a gelmek isteyen Bruma’nın menajeri Catio Balde’ye Şubat ayı için randevu verdi.
Eğer işler planlandığı gibi gitseydi yıllık ücret 1.2 milyon Euro’dan 2 milyon Euro’ya çıkacak ve bu artış hemen yürürlüğe girecekti.
Spor basınında öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik. İşte o gelişmeler...
Fransız basınının iddiasına göre Chelsea, Courtois’yı Real Madrid’e gönderdikten sonra Muslera’yı almak için yedek kalecisi Begovic ile takas yoluna gidecek. Nando için ayrıca bir miktar da para ödenecek. (AMK)
Divan toplantısında TFF, Beşiktaş, Trabzonspor ve G.Saray’ı hedef alan açıklamalar yapması gündemde olan Yıldırım’ın, merakla beklenen 10 numara transferi için de Corinthians’tan Rodriguinho’yu açıklaması bekleniyor (Sabah)
Milliyet’e konuşan Kartal’ın tecrübeli orta saha oyuncusu, “Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Bir an önce bitsin ki hakkımdaki haberler de son bulsun. Ben Beşiktaş’ta geçen sene şampiyonluk yaşadım. Çok güzel anlara tanıklık ettim. O güzel günleri bu sene de yaşamak istiyorum. Ayrıca İstanbul’da kurulu bir düzenim var. Bunu bozmam” dedi.
Trabzonspor 2 milyon Euro’ya Mehmet’i satmayınca Fener yönetimi milli yıldızı sezon sonunda bedava alacak. (Takvim)
Demba Ba hamlesini yeterli görmeyip ‘pivot’ odaklı forvet atağını sürdüren Beşiktaş yönetimi, CSKA Moskova’da kiralık oynayan Fildişili santrfor Lacina Traore’yi Monaco’dan resmen istedi. (AMK)
Fenerbahçe’de kalmak isteyen Aatif, Adana maçında kendisine gösterilen tepki sonrası büyük moral bozukluğu yaşamıştı. Konyaspor, başarılı futbolcuyu transfer etmek için kendisiyle anlaşmaya vardı. Ancak Fenerbahçe, 10 numara transferi yapmadan Aatif’ı bırakmak istemiyor. (Fanatik)
Villarreal ile Pato pazarlıklarını sürdüren Galatasaray her an İspanyollar ile el sıkışabilir. Yönetim, Ferri’nin yüksek bonservisini düşürmek için Lyon’a da nefes aldırmıyor. (AMK)