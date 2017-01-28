Jose Mourinho geri dönüyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in teması sürdürdüğü eski teknik direktörü Jose Mourinho’yu geri getireceği iddia ediliyor.

Son beş resmi maçında sadece bir kez kazanabilen Real Madrid'de dedikodu kazanı yeniden kaynamaya başladı. İspanya'nın önde gelen spor dergisi Don Balon, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun beyaz- şimşeklere geri dönebileceğini öne sürdü. Başkan Florentino Perez'in, eşinin ameliyatından hemen sonra arayarak “Geçmiş olsun” dediği Portekizli teknik adamı yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

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GÜNDEME ALDI

Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'in takımın son dönemde yaşadığı sert düşüş nedeniyle Teknik Direktör Zinedine Zidane'ı sorumlu tuttuğu belirtiliyor. Don Balon dergisi, bu nedenle Perez'in, eflatun beyazlıları 2010-13 arasında çalıştırıp, bir lig bir de kupa şampiyonluğu kazandıran Mourinho ile yakın temasa geçtiği bildirildi. 54 yaşındaki tecrübeli teknik adamın da teklifi gündemine aldığı öğrenildi.