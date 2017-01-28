Juventus’tan 40 milyon Euro’luk transfer

Juventus, Lyon'un yetenekli orta saha oyuncusu Corentin Tolisso'yu sezon sonuna renklerine katmak için Lyon kulübü ile görüşme halinde.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Olympique Lyon orta sahası Corentin Tolisso’yu kadrosuna katmaya çalışıyor. İtalyan basınındaki haberlere göre, kulüpler oyuncunun sezon sonunda transfer edilmesi üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

Juventus’un bu transfer için 40 milyon Euro civarında bir rakamı masaya yatırdığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Napoli’nin kapısından dönen başarılı orta saha, İtalyan temsilcisine gelmek istemedi.

Napoli 6 ay önce Fransızlara 25 milyon Euro teklif etmişti. Juve bu rakamın üzerine çıktı.

22 yaşındaki oyuncu bu sezonki kariyerine 7 gol ve 3 asistle devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a Lyon forması ile bir gol kaydeden genç yıldız, oynadığı futbolla Torinolu yöneticileri etkilemişti.