Önce Pato sonra Ferri

Villarreal ile Pato pazarlıklarını sürdüren Galatasaray her an İspanyollar ile el sıkışabilir. Yönetim, Ferri’nin yüksek bonservisini düşürmek için Lyon’a da nefes aldırmıyor.

Galatasaray, ara transferin bitimine sayılı günler kala elindeki tüm kozları oynuyor. Öncelikli olarak forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, Pato ile anlaşmış Villarreal ile yaptığı pazarlıklarda da sona yaklaşmıştı. Geçen gün Sambacı'nın Çin'den gelen teklifi kabul etmemesi, sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi. 6 milyon Euro'ya kadar çıkan Galatasaray yönetimi artık İspanyollar'dan “Tamam anlaştık” cevabını beklemeye başladı.

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Yönetimin Ferri hesabı ise daha farklı. Lyon ile iki kez pazarlık masasına oturan sarı-kırmızılı yönetim, Fransız orta saha oyuncusu için 5 milyon Euro teklif yapmıştı. Fransızlar ise 7 milyon Euro'da diretiyor. Galatasaray, 5 milyon Euro'ya inilmediği takdirde Ferri için bir daha fiyat arttırmayacak. Bu rakamda anlaşma sağlanırsa, Fransız futbolcu Aslan olacak. Böylece Galatasaray ara transferi Pato ve Ferri transferiyle noktalayacak.