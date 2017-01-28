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GALATASARAY
28 Ocak 2017 19:04
GALATASARAY
6 - 0
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Podolski Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, Akhisar Belediyespor maçının ardından konuştu.
21:4728 Ocak 2017
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Podolski Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçı sonrası satılması gündemde olan Lukas Podolski’yle ilgili önemli bilgiler verdi.

Podolski’nin kesinlikle satılık olmadığını belirten Nazifoğlu şunları söyledi:

“Podolski’ye soyunma odasında otur oturduğun yerde hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Daha önce de söyledim, bizim satılık bir oyuncumuz yok. Podolski kalmak istediği sürece, bizim oyuncumuzdur. Madem mutlu, kalacak. Ben Podolski’ye inanırım, kendisi geçen hafta kalmak istiyorum demedi mi? Demek ki bir anlaşma yok. Zaten şu zamandan sonra 31 Ocak transferin son günü Podolski’nin yerini doldurmak çok zor. Kendisini kesinlikle bırakmayacağız. Bizimle devam edecek”

Etiketler
akhisar belediyespor Levent Nazifoğlu podolski spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:50 | 28.01.2017
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