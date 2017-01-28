Podolski Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, Akhisar Belediyespor maçının ardından konuştu.

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçı sonrası satılması gündemde olan Lukas Podolski’yle ilgili önemli bilgiler verdi.

Podolski’nin kesinlikle satılık olmadığını belirten Nazifoğlu şunları söyledi:

“Podolski’ye soyunma odasında otur oturduğun yerde hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Daha önce de söyledim, bizim satılık bir oyuncumuz yok. Podolski kalmak istediği sürece, bizim oyuncumuzdur. Madem mutlu, kalacak. Ben Podolski’ye inanırım, kendisi geçen hafta kalmak istiyorum demedi mi? Demek ki bir anlaşma yok. Zaten şu zamandan sonra 31 Ocak transferin son günü Podolski’nin yerini doldurmak çok zor. Kendisini kesinlikle bırakmayacağız. Bizimle devam edecek”