RB Leipzig, Hoffenheim’a ilk yenilgisini tattırdı

Almanya Bundesliga’nın 18. haftasında RB Leipzig ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadeleyi şampiyonluk yarışı yapan ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.
Ligin ilk yarısını yenilgisiz kapatan Hoffenheim maçın 18. dakikasında Amiri ile 1-0 öne geçti. Bayern Münih ile şampiyonluk yarışı yapan Leipzig’in beraberlik golü ise Timo Werner ile 38. dakikada geldi: 1-1.
Hoffenheim 60. dakikada Sandro Wagner’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin bir kişi eksik oynamasını iyi değerlendiren ev sahibi takım 77. dakikada Sabitzer’in golüyle 2-1 öne geçti.
Geride kalan dakikalarda skor değişmezken RB Leipzig, Bayern Münih’in de kazandığı haftayı 42 puanla 2. sırada tamamladı. Bu sezon ilk yenilgisini alan Hoffenheim ise maç fazlası ve 31 puanla 4. sırada kaldı.
BUNDESLIGA’DA GÜNÜN SONUÇLARI
Darmstadt 1-6 Köln
Wolfsburg 1-2 Augsburg
Werder Bremen 1-2 Wolfsburg
Ingolstadt 3-1 Hamburg