Reynaldo Adanaspor’da

Adanaspor, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Qarabağ Ağdam’da forma giyen Brezilyalı Reynaldo dos Santos Silva ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ara transferde kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam eden Adanaspor, üçüncü transferini de yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Qarabağ Ağdam'da forma giyen santrafor oyuncusu Reynaldo dos Santos Silva ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Reynaldo, sol kanatta ve santrafor mevkiinde görev yapıyor. Brezilyalı forvet, Nautico takımında forma giydikten sonra Belçika'nın güçlü ekiplerinden Anderlecht, Westerlo, Cercle Brugge takımlarında oynadı. Reynaldo, Qarabağ Ağdam'da 4 sezon forma giydi. Sambacı bu sezon Qarabağ’da 14’ü ilk 11, 21 maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı.

“Burada başarılı işler yapmaya geldim”

Adanaspor'da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Reynaldo şunları söyledi:

“Adanaspor köklü bir camia. Burada olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar Azerbaycan'da yaşadım. Türkiye'ye yabancı değilim, ikisi de kardeş ülke. Burada başarılı işler yapmaya geldim. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile görüşen Halil İbrahim Pehlivan, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı. Pehlivan, hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade ederek, Adanaspor camiasına katkı sağlamak için sabırsızlandığını kaydetti.

Adanaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koordinasyon çalışmasıyla başladı. Turuncu-beyazlılar antrenmanın ana bölümünde taktik çalıştı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 1 saat 5 dakika sürdü. Öte yandan turuncu-beyazlı futbolculara antrenman öncesi vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı.