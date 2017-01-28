Ricardo Quaresma’dan Aziz Yıldırım’a cevap

Aziz Yıldırım'ın Quaresma açıklamasının ardından Portekizli yıldız jet cevap verdi . Yıldız oyuncu Türkiye'de oynayacağı tek kulübün Beşiktaş olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, “Quaresma’nın menajeri bize geldi” demecinin ardından Beşiktaş’ın yıldızı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Portekizli oyuncu Türkiye’de oynayacağı tek kulübün Beşiktaş olduğunu söyleyerek başka takımlara gitme gibi bir düşüncesi olmadığını vurguladı.

Ricardo Quaresma, “Armasını öpeceğim, aşık olduğum ve oynayacağım tek kulüp Beşiktaş. Herkese pazartesine kadar kucak dolusu selamlar” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu sabah yapılan Divan Kurulu toplantısında, ”Beşiktaş’tan bize gelmek isteyen oyuncular var. Quaresma’nın avukatı bir ay önce bizi aradı, Fenerbahçe’ye gelmek istediğini söyledi. Nedir şartları dedim. Quaresma’nın bize gelmek için şartları elimizde isterlerse gösteririm” diye konuşmuştu.

Beşiktaş transfer komitesinin sezon sonu sözleşmesi biten Ricardo Quaresma ile 2+1 yıl yeni sözleşme imzalamak için görüşmeleri sürdürdüğü ve Aziz Yıldırım’ın açıklamalarının görüşmeleri etkilemeyeceği öğrenilirken, Beşiktaş’ta kalmak isteyen Portekizli yıldız ile çok yakında yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

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