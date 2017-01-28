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GALATASARAY
28 Ocak 2017 19:04
GALATASARAY
6 - 0
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Riekerink: Bekleyip göreceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendikleri karşılaşma sonunda konuştu.
21:2928 Ocak 2017
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Riekerink: Bekleyip göreceğiz

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Akhisar Belediyespor’u TT Arena’da 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink, açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adamın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“İyi bir takımız… Sakat oyuncularımız dönünce daha da iyi bir takım oluyoruz. Golleriyle maçın kaderini değiştirecek oyuncularımız var. Buradan kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyorduk.

Maçtan önce takımla konuştuğumuz iki konu vardı. Birincisi; buradan galibiyetle ayrılmak zorundaydık. İkincisi; Arena’da 297 gol attığımızı biliyorduk ve bu akşam 300. golü bulmak istiyorduk. Taraftarları evlerine mutlu göndermek istiyorduk ve bunu başardık.

Podolski’den inanılmaz memnunum. Transfer dedikoduları bizim de kulağımıza geliyor. Ben kalmasını isterim ama teklif varsa ve kulüpler anlaşırsa diyecek bir şeyim olmaz. Bekleyip göreceğiz.”

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Etiketler
galatasaray Jan Olde Riekerink spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:30 | 28.01.2017
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