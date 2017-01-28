Rıza Çalımbay: İyi oynamadan kazandık

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamadan ikinci yarıdaki mücadeleleriyle önemli bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü mücadelede yıldız futbolcusu Samuel Eto'o'nun ayağından kazandığı gollerle Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, ligin ikinci yarısına istedikleri şekilde başladıklarını vurgulayarak, alınan iki galibiyetin ardından Alanyaspor maçının daha önemli hale geldiğini söyledi.

“İkinci yarı iyi mücadele ettik”

İki deplasman galibiyeti sonrası kendi sahalarında alınacak olan bir galibiyetin önemine değinen Çalımbay, “Bu maçı oynarken kolay olmayacağını biliyorduk, sıkıntılı geçeceğini biliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bu sezonun en tutuk maçlarından birini oynadık. Beklediğimiz şekilde gol yedik. İkinci yarı hatalarımızı düzelttik, yapacaklarımızı konuştuk. İkinci yarı biraz daha iyi oynadık golümüzü de bulduk. Alanyaspor, benim geçen hafta seyrettiğim maç arasında uçurum vardı, iyi mücadele ettiler. Biz istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı takımım mücadeleyi bırakmadı. İkinci yarıdaki oyunumuzla iyi bir galibiyet aldık” dedi.

“İyi oynamadan kazandık”

Ligin uzun olduğunun altını çizen Çalımbay, ”Bir sürü maç var. Aldığımız puanlar iyi bulunduğumuz yerler iyi. Ama bunun biraz daha oynanan oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu galibiyet iyi oymadan kazanılan bir galibiyet. Bundan sonrasını daha iyi şekilde bittirmek için çalışacağız” diye konuştu.