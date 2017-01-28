Samsunspor ve Yeni Malatyaspor aynı yerde çalıştı

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda yarın karşılaşacak olan Samsunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, Nuri Asan Spor Tesisleri’nde beraber çalıştılar.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Samsun'da karşılaşacak olan Samsunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor son provalarını maçtan bir gün önce Samsunspor'un Nuri Asan Spor Tesisleri'nde yaptı. Misafir takıma tesislerini açan Samsunspor, kendi idman saatinden 1 saat önce misafir takıma antrenman yaptırdı.

Maç öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor, 1 saatlik çalışmanın ardından takım otobüsüne binerek kamp yapacağı yola doğru yolu çıktı.

Misafir takımın ardından aynı tesislerde maçın son provasına yapan Samsunspor, idmanı basına ve taraftara kapalı olarak geçirdi. Maçın son provasını burada yapan Samsunspor'un antrenmanını başkan Erkurt Tutu ve yöneticiler takip etti. Samsunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor Pazar günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.