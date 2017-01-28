Şenol Güneş’in hesabı şaştı

Kayserispor’la oynanan kupa maçında sakatlanan Ömer’in yanı sıra dünkü idmandaki çift kalede darbe alan Atiba’nın pazartesi günü forma giyemeyecek olması Şenol güneş'i arayışa itti.

Alanyaspor galibiyetiyle 17 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda formaliteden öte bir anlamı olmayan Kayserispor deplasmanında sakatlıktan yeni çıkan Ömer Şişmanoğlu ilk 11'de forma giymiş, ağır saha koşulları nedeniyle 15. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş'a ikinci kötü haber de Kanadalı dinamo Atiba'dan geldi.

Aziz Yıldırım`dan Quaresma bombası! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'nü Mehmet Ekici transferi nedeniyle sert bir dille eleştirirken, Quaresma'nın kendilerine gelmek istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Tek forvet Cenk kaldı

Siyah-beyazlı ekibin dün yaptığı antrenmandaki çift kale maçta darbe alan 33 yaşındaki futbolcu sakatlandı. Ömer Şişmanoğlu'nun ardından Atiba'nın da Konyaspor randevusunda forma giyemeyeceği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş ise yeni arayışlara gidiyor. Güneş'in orta alanda Oğuzhan'ın yanında Gökhan İnler veya Necip'e görev vermesi beklenirken, eldeki tek forvetin Cenk Tosun kalması da sıkıntıya neden oluyor.