Sirac Doğdu duası

Türkiye’de 4.800 amatör futbol kulübü var. Bunlardan 156'sı 3. Lig'e çıkmak için mücadele verebiliyor. Yani her daim en az 4 bin 500 takımda yaklaşık 100 bin futbolcu, amatör ruh ve inançla mücadele ediyor.

Her kulübün yıllık asgari 600 bin lira gideri var. Federasyondan almak bir yana lisans masrafları için de para ödüyorlar. Futbolcuların ortak özelliği ise kış maçlarını sevmemeleri. Çünkü soyunma odalarında sıcak su yok. İlk yardım konusunda da uzmanlar. Çünkü antremanlarda sağlık görevlisi yok. Ayağını kırıp yarım saat sedye bekleyen de var ambulans olmadığından futbol hayatı biten de.

Tesis konusu ise tam bir dram. Mesela 715 kulübün bulunduğu İstanbul'da sadece 84 stat var. Alt ekiplerle birlikte tesis başına 25 takım düşüyor. Rakamlar korkunç. Sponsorlar ve belediye yardımları ile ayakta kalabiliyorlar. Taraftarları çoğaldıkça gelirleri de o oranda artıyor.

Tüm bunların konuşulduğu anlarda ise Futbol Federasyonu başkan adayı Rıdvan Dilmen, milli futbolculardan şarkıcılara kadar birçok ismin katıldığı dev sosyal medya kampanyasını başlatıyor.

Konu ise Ümraniyespor-Bursaspor maçında deplasman tribününde neden sadece Sirac Doğdu isimli taraftarın bulunduğu değil. Konu, hukukçuların bile üzerinde anlaşamadığı, halkı ikiye bölen devletin işleyişi konusundaki yeni anayasa. Ezcümle; son kampanyayı takip edince gördük ki Rıdvanlardan çok var, Allah ‘Sirac'lardan versin…