Talisca gemileri yaktı!

Benfica’nın kendisine yaptığı haksızlıklardan dert yanan Talisca, şartlar ne olursa olsun bonservisini elinde bulunduran Lizbon ekibiyle yollarını ayıracağını açıkladı.

Taraftarın 1+1 yıl kiralık geldiği Beşiktaş'ta bonservisinin alınması için kampanyalar başlattığı Talisca, ülkesinin medyasına çarpıcı açıklamalar yaptı. Benfica'nın kendisine olan yanlış yaklaşımından yakınan formda Brezilyalı, “Para için ayrılmak istediğimi söylediler ama bu bir yalan. Ayrılık kararı aldığımda ne kadar kazanacağımı bilmiyordum” dedi.

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Eski takımında bir daha asla forma giymek istemediğini yineleyen Talisca, “Sözleşmemsebebiyle Portekiz'e dönmek zorunda kalsambile Benfica'dan ayrılacağım” ifadesini kullandı. 25milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunun genç yıldız, Beşiktaş'a gelmeden önce Lizbon ekibinde 2 aymaaş alamadığını ve bu ödemenin kulüp başkanı tarafından haksız şekilde Beşiktaş'a yıkılmak istendiğini de aktardı.